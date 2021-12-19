В Днепропетровской области на шахте пострадали три горняка

Причины происшествия выясняет специально созданная комиссия. Фото: Укринформ

На шахте "Днепровская" на Днепропетровщине пострадали трое шахтеров. Пока угрозы жизни нет. Об этом говорится на странице шахтоуправления в Facebook.

"18 декабря в 8:35 на шахте Днепровска трое горняков очистного забоя получили травмы легкой и средней тяжести.

Несчастный случай произошел в 1101 году. Во время выемки угля произошел разрыв крепления тяговой цепи добывающего комбайна, в результате чего им были травмированы трое рабочих, которые находились в скамье", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия оперативно были вызваны медики предприятия и реанимационная бригада 8-го военизированного горноспасательного отряда (ВГСО).

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Пострадавшим оказали первую помощь и доставили в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

По словам медиков, пострадавшие получили травмы легкой и средней тяжести, их состояние стабильное. Причины происшествия выясняет специально созданная комиссия.

В шахте "Надежда", что в городе Сосновка Львовской области, из-за обвала породы погиб горняк. Ему было 35 лет.