В Днепре задержали известного блогера

В Днепре полиция задержала водителя, превысившего скорость на автомобиле, номера кузова которого не соответствовали номеру регистрации транспортного средства.

Нарушителем оказался блогер Виталий Санжаков, известный под ником Vitos, передает "Информатор".

Подозреваемого задержали недалеко от пересечения проспектов Хмельницкого и Филиппа Орлика. Водитель проехал достаточно большой маршрут, прежде чем правоохранители его догнали.

У блогера нашли газовый баллончик, запрещенный для использования гражданским лицам.

Автор: Соцсети Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости

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Во время разбирательства водитель пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его отвели в автомобиль скорой помощи для обследования. Позже мужчину госпитализировали, с каким диагнозом – пока неизвестно.

Автор: Соцсети Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости

Виталий Санжаков известный в Днепре тем, что отстаивает права водителей, снимая на видео правонарушения полиции.

Автор: Соцсети Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости

В Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы.