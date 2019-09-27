В Днепре задержали известного блогера

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 1935
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1719
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 702
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6372
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9297
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2340
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3204
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
3
4
5
7
4
Строительный кран упал на супермаркет
Строительный кран упал на супермаркет
Смертельная авария на трассе: водитель грузовика после столкновения спасал коллегу
Смертельная авария на трассе: водитель грузовика после столкновения спасал коллегу
Оказался экс-милиционером: задержали организатора покушения на убийство полицейского
Оказался экс-милиционером: задержали организатора покушения на убийство полицейского
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Солдат погиб страшной смертью
Солдат погиб страшной смертью
Видео
Все видео
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
В Россия произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом
В Россия произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 180
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 279
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5823
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5454
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 162
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 04:36

В Днепре задержали известного блогера

  Комментировать

В Днепре полиция задержала водителя, превысившего скорость на автомобиле, номера кузова которого не соответствовали номеру регистрации транспортного средства.

Нарушителем оказался блогер Виталий Санжаков, известный под ником Vitos, передает "Информатор".

Подозреваемого задержали недалеко от пересечения проспектов Хмельницкого и Филиппа Орлика. Водитель проехал достаточно большой маршрут, прежде чем правоохранители его догнали.

У блогера нашли газовый баллончик, запрещенный для использования гражданским лицам.

Автор: Соцсети
  Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости
Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянка убила полицейского и 7-летнюю девочку

Во время разбирательства водитель пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его отвели в автомобиль скорой помощи для обследования. Позже мужчину госпитализировали, с каким диагнозом – пока неизвестно.

Автор: Соцсети
  Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости
Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости

Виталий Санжаков известный в Днепре тем, что отстаивает права водителей, снимая на видео правонарушения полиции.

Автор: Соцсети
  Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости
Блогера Виталия Санжакова поймали на превышении скорости

В Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека получили травмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Днепре задержали известного блогера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 13716
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар
Спрогнозировали, когда и на сколько подорожает доллар Просмотров: 13194
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 11979
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 10865
ВСУ получили уникальные самоходные минометы
ВСУ получили уникальные самоходные минометы Просмотров: 9828
Происшествия
На детской площадке тяжело травмировался мальчик
На детской площадке тяжело травмировался мальчик Просмотров: 360
Дожди в Киеве: Назвали шокирующую статистику ДТП
Дожди в Киеве: Назвали шокирующую статистику ДТП Просмотров: 675
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
 1 Просмотров: 558
Полицейский устроил ужасную смертельную аварию
Полицейский устроил ужасную смертельную аварию Просмотров: 612
Автобус с пассажирами влетел в грузовик
Автобус с пассажирами влетел в грузовик Просмотров: 783
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
Голосов: 524
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua