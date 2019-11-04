В Днепре массово погибла рыба

В реке Днепр в Херсонской области у песчаного карьера Херсонского морского торгового порта массово погибла рыба.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев на странице в Facebook.
По словам чиновника, его заместитель Сергей Козырь и Департамент экологии Херсонской ОГА и природоохранные организации исследуют событие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ест все подряд и ползает по земле: опасная рыба начала появляться в неожиданных местах
Юрий Гусев подчеркнул, что виновных в смерти рыбы накажут.
В селе Махаринцы Казатинского района Винницкой области при трагических обстоятельствах умер рыбак.
×
Комментарии