В Днепре массово погибла рыба

В Днепре возле Херсона массовый мор рыбы. Фото: Facebook Юрия Гусева

В реке Днепр в Херсонской области у песчаного карьера Херсонского морского торгового порта массово погибла рыба.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Гусев на странице в Facebook.

По словам чиновника, его заместитель Сергей Козырь и Департамент экологии Херсонской ОГА и природоохранные организации исследуют событие.

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Юрий Гусев подчеркнул, что виновных в смерти рыбы накажут.

В селе Махаринцы Казатинского района Винницкой области при трагических обстоятельствах умер рыбак.