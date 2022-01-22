В Днепре горит главный офис АТБ

Пожар в главном офисе АТБ. Фото: ТСН / Артем Коваленко

В Днепре начался пожар в главном офисе сети продуктовых супермаркетов АТБ.

Об этом сообщает ГСЧС.

22 января в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с 1 по 7 этажа.

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Спасатели установили, что горит утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже.

По предварительным данным, огонь перекинулся на автомобили рядом со зданием. Жертв и пострадавших нет.

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