В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение

 
Ексклюзивы
1/5
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 1845
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 873
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1071
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1305
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1485
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1107
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1116
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 675
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
4
3
4
4
3
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Под Киевом исчезли трое школьников
Под Киевом исчезли трое школьников
Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир
Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир
Балаклея снова горит. Огонь подступил к домам
Балаклея снова горит. Огонь подступил к домам
Легковушка слетела с дороги и сгорела дотла: показали кадры смертельной аварии
Легковушка слетела с дороги и сгорела дотла: показали кадры смертельной аварии
Видео
Все видео
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
Нападение на журналистов "Схем": следователи не смогли вручить подозрения
Нападение на журналистов "Схем": следователи не смогли вручить подозрения
Убийство полицейского: появилось еще одно видео событий трагической ночи
Убийство полицейского: появилось еще одно видео событий трагической ночи
"Все время ждала его звонка" - вдова убитого полицейского записала трогательное видео
"Все время ждала его звонка" - вдова убитого полицейского записала трогательное видео
"Пойдите, вычистите это все г*но" Появилось видео нападения на съемочную группу "Схем" работников Укрэксимбанка
"Пойдите, вычистите это все г*но" Появилось видео нападения на съемочную группу "Схем" работников Укрэксимбанка
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 918
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2034
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 495
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8514
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
06 октября 2021
Просмотров: 378
Треба контролювати
– Якщо тобі зателефонує мій чоловік, не зважай. Перевірятиме, чи справді під твоїм номером – ти, а не якийсь Ігор чи Іван. Своєю ...
четверг, 07 октября 2021 09:38

В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение

  Комментировать
В деле о нападении на журналистов &quot;Схем&quot; вручили первое подозрение
В Киеве проводят расследование по факту нападения на журналистов "Схем". Фото: скриншо с видео

В деле о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке в Киеве одному из фигурантов вручили сообщение о подозрении.

Местонахождение еще одного служащего банка, в отношении которого также составлено подозрении, устанавливается, сообщили утром 7 октября в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Вручено сообщение о подозрении одному из должностных лиц банка по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападение на журналистов "Схем": следователи не смогли вручить подозрения

Известно, что подозрение готовили председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и его подчиненному. Кому именно вручили подозрение - в прокуратуре не уточнили.

Накануне, когда следователи пришли в банк с подозрениями, их обоих не было на рабочем месте. Мецгер сложил полномочия, другой работник - написал заявление на увольнение.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Корона первого короля исчезла

Американцы начали 20-летнюю миссию в Афганистане

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 9369
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 6588
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 5373
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
5
 Просмотров: 5022
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 3546
Происшествия
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
4
 Просмотров: 630
Под Киевом исчезли трое школьников
Под Киевом исчезли трое школьников
3
 Просмотров: 819
Убийство полицейского: следователи проверяют действия патрульных, которые выезжали на драку
Убийство полицейского: следователи проверяют действия патрульных, которые выезжали на драку
 Просмотров: 531
Нападение на журналистов "Схем": следователи не смогли вручить подозрения
Нападение на журналистов "Схем": следователи не смогли вручить подозрения
 Просмотров: 378
Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир
Угрожали и пытали: банда охотилась на людей ради квартир
4
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
5
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
4
Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
Мовний бар'єр
Голосов: 97
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть