В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение

В деле о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке в Киеве одному из фигурантов вручили сообщение о подозрении.
Местонахождение еще одного служащего банка, в отношении которого также составлено подозрении, устанавливается, сообщили утром 7 октября в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Вручено сообщение о подозрении одному из должностных лиц банка по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении.
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Известно, что подозрение готовили председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и его подчиненному. Кому именно вручили подозрение - в прокуратуре не уточнили.
Накануне, когда следователи пришли в банк с подозрениями, их обоих не было на рабочем месте. Мецгер сложил полномочия, другой работник - написал заявление на увольнение.
В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.
У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.
В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.
В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.
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