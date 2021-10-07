В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение

В Киеве проводят расследование по факту нападения на журналистов "Схем". Фото: скриншо с видео

В деле о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке в Киеве одному из фигурантов вручили сообщение о подозрении.

Местонахождение еще одного служащего банка, в отношении которого также составлено подозрении, устанавливается, сообщили утром 7 октября в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Вручено сообщение о подозрении одному из должностных лиц банка по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в сообщении.

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Известно, что подозрение готовили председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и его подчиненному. Кому именно вручили подозрение - в прокуратуре не уточнили.

Накануне, когда следователи пришли в банк с подозрениями, их обоих не было на рабочем месте. Мецгер сложил полномочия, другой работник - написал заявление на увольнение.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного. В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.