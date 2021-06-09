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В деле MH17 обнародовали аудиозаписи террористов о перемещении "Бука"

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В деле MH17 обнародовали аудиозаписи террористов о перемещении &quot;Бука&quot;
В деле MH17 появилась аудиозапись. Фото: Reuters

В суде по делу о крушении "Боинга" МН17 в небе над Донбассом в 2014 году заслушали несколько новых записей радиоперехватов руководства так называемых ЛНР и ДНР.

В них детально обсуждается транспортировка зенитно-ракетной установки "Бук" по своей территории в день, когда самолет был сбит, сообщает ВВС.

В суде проиграли записи переговоров "главы разведки" ДНР Сергея Дубинского с "заместителем командира" батальона "Восток" ДНР Александра Семенова, переговоры Дубинского и "министра обороны" "ДНР" Игоря Гиркина, а также многочисленные переговоры Дубинского со своими подчиненными в разведбате.

В ночь с 16 на 17 июля 2014 года ЗРК "Бук", был доставлен к границе России с Украиной в месте, где ее контролировали представители ДНР. Затем комплекс пересек ее и был доставлен в Донецк.

В одном из разговоров Дубинский и его подчиненный, отставной офицер военной разведки армии России Олег Пулатов, могли обсуждать отправку "Бука" из Донецка в сторону села Первомайское Донецкой области. Именно оттуда, по версии следователей JIT, была позже пущена ракета, которой сбили "боинг", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

И Дубинский и Пулатов являются обвиняемыми по делу о крушении МН17, рассматриваемом в суде Нидерландов. Прокуратура считает, что они непосредственно причастны к транспортировке орудия, из которого был сбит "Боинг".

В еще одной обнародованной записи человек с голосом Дубинского в разговоре с человеком с голосом Пулатова обозначает роль, которую мог играть Леонид Харченко (он же "Крот") в транспортировке "Бука". Харченко также проходит обвиняемым по делу о крушении МН17.

В другом обнародованном разговоре Дубинский мог обсуждать с заместителем командира батальона "Восток" Александром Семеновым перемещение "Бука" на Макеевское шоссе (в районе Донецка), чтобы поставить ЗРК в колонну с танками "Востока". Эта колонна затем должна была пойти в район Саур-Могилы, где в тот момент шли ожесточенные бои с украинскими военными.

Также проиграли записи разговоров, сделанных за несколько дней до крушения МН17. В них Игорь Стрелков, тогда занимавший пост министра обороны ДНР, говорил собеседникам о тяжелом положении сторонников ДНР в боях с украинской армией и просил предоставить ему средства ПВО, чтобы противостоять украинским военным самолетам.

Стрелков является четвертым обвиняемым по делу о крушении МН17. Ни он, ни другие обвиняемые в зале суда не присутствуют, они объявлены в международный розыск. Из четверых только Олег Пулатов согласился взаимодействовать с судом через своих адвокатов. Все обвиняемые отрицают свою причастность к крушению самолета.

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Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, сбили 17 июля 2014 у города Торез Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - дети.

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