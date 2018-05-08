В черкасской школе, где отравились дети, приостановили обучение

Учебный процесс в Черкасской общеобразовательной школе №8 не восстановится. Фото: klasnashkola.eu

Учебный процесс в Черкасской общеобразовательной школе №8 не восстановится, пока не установят источник отравления детей.

Об этом заявил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, пишет "Гордон".

"Учебный процесс в школе №8 приостановлено, пока не будет установлена причина отравления детей. В других школах ничего подобного не зафиксировано, поэтому обучение там длится в обычном режиме. Стоит сказать, что все госпитализированные дети - разного возраста, из разных классов. Я предполагаю , пострадавших дети с более слабым иммунитетом. что касается учителей, то я не исключаю, что им стало плохо из-за переживаний. до этого они дали показания правоохранителям. Могу сказать, что это точно не пищевое отравление. Так как все произошло еще до первого урока - на линейке. Скор е всего, речь идет о воздушно-капельное отравления. Но эта информация еще не подтверждена", - отметил Воронов.

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По его словам, некоторые пострадавшие дети даже не заходили в здание школы.

"Утром у нас было довольно мрачно, поэтому нельзя сказать, что дети перегрелись на солнце. Некоторые пострадавшие дети пошли на линейку сразу из дома, даже не заходя в школу. Поэтому школа источником заражения тоже не была. Сейчас здесь работает комиссия. Когда они предоставят какие-то результаты - непонятно".

В школе №8 на школьной линейке дети начали массово терять сознание. Известно, что в реанимации сейчас находится 11 детей.

В Черкассах провели экспертизу питьевой воды, пробы которой взяли в школе № 8, где отравились 55 учеников и двое учителей. Следов опасных химических веществ в воде не обнаружено.