В черкасской школе, где массово теряли сознание дети, обучение не возобновили

Власть должна решить вопрос о возобновлении обучения в черкасской школе, где отравили детей. Фото: glavcom.ua

Сегодня должны решить вопрос о возобновлении обучения в черкасской школе №8, где отравились 94 человека.

Об этом сообщает руководитель департамента образования и науки Черкасской облгосадминистрации Валерий Данилевский.

Украинские медики решили направить анализы, взятые у черкасских детей, в Германию. Надеются, что зарубежные специалисты помогут установить точный состав вещества, которое привело к отравлению.

Большинство детей уже выписали из больницы. По состоянию на утро понедельника там оставались 18 школьников и трое учителей. Во всех обострились сопутствующие патологии.

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К расследованию инцидента привлекли Службу безопасности Украины.

"Мы не исключаем, что это могла быть диверсия неустановленных лиц, совершивших это преступление", - говорит руководитель СБУ Василий Грицак.

8 мая в Черкассах из-за массового отравления 42 учащихся 2-9 классов общеобразовательной школы госпитализировали в областную детскую больницу. Школьникам стало плохо на утренней линейке, они жаловались на тошноту, головную боль, некоторые потеряли сознание. Всего с момента отравления за медицинской помощью обратились 55 учеников и 4 учителей. По информации Минздрава, всего пострадали 94 человека.