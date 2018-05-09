В Черногории неизвестные напали на оппозиционную журналистку, женщина в больнице

В Черногории подстрелили журналистку, которая занималась освещением событий в стране. Фото: Vijesti

В Черногории подстрелили оппозиционную журналистку Оливеру Лакич, которая правдиво рассказывала о ситуации в стране.

Об этом сообщает работодатель пострадавшей издание Vijesti.

Отмечается, что женщина получила огнестрельное ранения в ногу, подстрелили женщину неподалеку от ее дома в Подгорице. Это уже не первое нападение на журналистку, 6 лет назад ее избили на том же месте возле дома.

Женщина рассказала, что видела как минимум двух человек, которые бежали после совершения нападения. Полиции установила, что один из злоумышленников преследовал Лакич от самой работы.

"У меня нет слов, как такое возможно. Как долго это будет происходить в этой замечательной Черногории. Ни одно нападение на нее не расследовали. Многие материалы, которые она писала, указывают на преступление, и их не расследуют", - прокомментировал нападение шеф-редактор Vijesti.

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Сейчас пострадавшая находится в больнице, его состояние удовлетворительное. Правоохранители обещают сделать все возможное, чтобы как можно быстрее поймать нападавших.

Журналистка телеканала FOX Sports Мария Фернанда Мора стала жертвой домогательств со стороны болельщиков после финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Женщина не стала терпеть обиды и побила наглеца микрафоном.