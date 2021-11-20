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суббота, 20 ноября 2021 22:53

В Черниговской области штормовой ветер повалил деревья на трассы. Фото

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В Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

 

Правоохранители отметили, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги. В частности, движение приостанавливалось на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе.

Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейскими.

 

В полиции призвали водителей быть внимательными и острожными при ухудшении погодных условий.

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В Карпатах выпал метровый слой снега. Похолодало до 5 градусов мороза, видимость ограничена.

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