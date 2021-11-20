В Черниговской области штормовой ветер повалил деревья на трассы. Фото

В Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Правоохранители отметили, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги. В частности, движение приостанавливалось на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе.
Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейскими.
В полиции призвали водителей быть внимательными и острожными при ухудшении погодных условий.
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