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четверг, 24 февраля 2022 11:15

В Черниговской области под обстрелом погиб ребенок

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В Черниговской области под обстрелом погиб ребенок
В Чугуеве погиб несовершеннолетний мальчик. Фото: ГСЧС

В Чугуеве Харьковской области в результате обстрела погиб ребенок.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 жильцов", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в жилом пятиэтажном доме №157 в микрорайоне Авиатор.

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В 9:50 спасатели локализовали пожар. Сейчас его ликвидируют.

В Умани, что в Черкасской области, российский снаряд попал в центральную часть города, в результате взрыва погиб 49-летний гражданский. Снаряд попал около 8:30 часов. Еще пятеро обратились в больницу с телесными повреждениями.

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