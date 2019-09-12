В Черниговской области горит военный полигон

Площадь возгорания составляет около 10 га. Фото: ГСЧС

В Черниговской области 12 сентября вспыхнул масштабный пожар на полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе.

Огонь тушат с помощью авиации, по состоянию на 18:30 было проведено 4 сброса воды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Как отмечается, информация о пожаре поступила около 15:05.

"Предварительно, площадь возгорания составляет около 10 га. Всего к тушению оперативно привлечено 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ДСНС. Работает авиация", - говорится в сообщении.

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Площадь возгорания составляет около 10 га. Фото: ГСЧС

Возле села Лихополье Полтавской области вспыхнул пожар на кукурузном поле. Площадь возгорания составляет около 300 га, общая площадь поля - 2,5 тыс. га.