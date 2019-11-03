В Черкасской области произошла авария: двое погибших

Фото: Нацполиция

В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли двое жителей областного центра, сообщает патрульная полиция Черкасской области в Facebook.

Авария произошла вблизи поселка Благодатное.

По неподтвержденной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и столкнулся с грузовиком DAF.

Следователи устанавливают детали происшествия.

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На момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели.

В Черкассах на перекрестке улиц Благовестная и Михаила Грушевского в смертельном столкновении погибла женщина. Была пассажиркой автомобиля "ВАЗ-2107", который столкнулся с Skoda Octavia.