В Черкасской области произошла авария: двое погибших

В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли двое жителей областного центра, сообщает патрульная полиция Черкасской области в Facebook.
Авария произошла вблизи поселка Благодатное.
По неподтвержденной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и столкнулся с грузовиком DAF.
Следователи устанавливают детали происшествия.
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На момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели.
В Черкассах на перекрестке улиц Благовестная и Михаила Грушевского в смертельном столкновении погибла женщина. Была пассажиркой автомобиля "ВАЗ-2107", который столкнулся с Skoda Octavia.
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