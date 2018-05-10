В центре столицы затопило офис "Бумбокса"

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В результате прорыва трубы на столичной ул. Пушкинская затопило офис группы "Бумбокс".

Офис расположен на цокольном этаже здания. Пол 5-комнатного помещение полностью залит водой с песком на несколько сантиметров.

"Мы приехали в 10 утра, а в офисе стоит вода. Сразу выключили электричество, и пытались вызвать специалистов, но они не отвечают. Сейчас хотим связаться с жэком, а потом будем решать, что делать дальше", - сообщил организатор выступлений группы Владимир Ващенко, передают УНН.

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Вероятно, вода текла через окна и пробила дыру в стене в одной из комнат. Повреждены ковры и мебель, которые были на полу, некоторые документы. Пока неизвестно, в каком состоянии электрические приборы и электрокабели.

В центре столицы из пропасти достали автомобиль марки Mini Cooper. Для этого привлекли бригаду спасателей с автокраном. Инцидент произошел на ул. Пушкинской. Автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы, который подмыв почву под тротуаром. Пострадавших нет.