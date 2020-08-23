В центре погиб 30-летний мужчина

Фото: su.npu.gov.ua

В Сумах на перекрестке ул. Ахтырской и Мира столкнулись автомобили BMW и ГАЗ. Последний от удара перевернулся. Его 30-летний водитель погиб на месте.

Авария произошла 23 августа около 5.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель БМВ и его пассажирка получили телесные повреждения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

В Полтавской области столкнулись грузовик MAN и легковушка Volvo S60. В результате погибли дети 2 и 4 лет и 30-летний водитель последнего. Еще три человека попали в больницу.