В центре Киева произошла драка между полицией и активистами

На Майдане Независимости в Киеве сегодня, 14 октября произошла драка между полицией и активистами.
Как отмечается, во время столкновения были использованы дубинки и слезоточивый газ. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Активисты собрались на Майдане для празднования Дня защитника Украины. Организовал мероприятие отстраненный мэр Конотопа Артем Семинихин, которому в конце лета городской совет вынес вотум недоверия.
Активисты хотели установить палатку, однако правоохранители отобрали ее. В результате в начале улицы Михайловской произошло столкновение.
"Сегодня наш праздник, мы вправе поставить палатку, будем там праздновать, и наш штаб будет", - рассказал один из участников конфликта.
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Представители "Добровольческого движения ОУН" собрались уничтожить памятник генералу советской армии Николаю Ватутину в Киеве. Но правоохранители оцепили памятник плотным кольцом и не пропускали к нему.
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