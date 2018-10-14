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воскресенье, 14 октября 2018 15:52

В центре Киева произошла драка между полицией и активистами

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В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
На Майдане Независимости активисты подрались с полицией. Фото: РБК-Украина

На Майдане Независимости в Киеве сегодня, 14 октября произошла драка между полицией и активистами.

Как отмечается, во время столкновения были использованы дубинки и слезоточивый газ. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Активисты собрались на Майдане для празднования Дня защитника Украины. Организовал мероприятие отстраненный мэр Конотопа Артем Семинихин, которому в конце лета городской совет вынес вотум недоверия.

Активисты хотели установить палатку, однако правоохранители отобрали ее. В результате в начале улицы Михайловской произошло столкновение.

"Сегодня наш праздник, мы вправе поставить палатку, будем там праздновать, и наш штаб будет", - рассказал один из участников конфликта.

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Представители "Добровольческого движения ОУН" собрались уничтожить памятник генералу советской армии Николаю Ватутину в Киеве. Но правоохранители оцепили памятник плотным кольцом и не пропускали к нему.

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