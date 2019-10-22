В центре Харькова стреляли - свидетели сообщают о раненых

В центре Харькова ночью стреляли. По некоторым данным, как минимум один человек получил ранения.

По сообщению пресс-службы Харьковского нацполиции, информация о происшествии поступила в Киевский районный отдел полиции 22 октября в 00.55.

На улице Пушкинской в ​​центральной части города произошла стрельба. Двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчины и его 18-летнего знакомого.

Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Есть пострадавшие - для них вызвали "скорую". После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили из больницы домой.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения злоумышленников.

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О происшествии сообщили в телеграмм-канале "ХС". Там также отметили, на каком автомобиле бежали напавшие.

Автор: t.me/h_saltovka/13042 В Телеграмм-канале "ХС" сообщили о стрельбе в центре Харькова

Правоохранители по факту нападения открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Опасного убийцу-рецидивиста, который 10 лет скрывался от Интерпола, нашли на днях в Харькове.