В центре Харькова стреляли - свидетели сообщают о раненых

В центре Харькова ночью стреляли. По некоторым данным, как минимум один человек получил ранения.
По сообщению пресс-службы Харьковского нацполиции, информация о происшествии поступила в Киевский районный отдел полиции 22 октября в 00.55.
На улице Пушкинской в центральной части города произошла стрельба. Двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчины и его 18-летнего знакомого.
Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Есть пострадавшие - для них вызвали "скорую". После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили из больницы домой.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения злоумышленников.
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О происшествии сообщили в телеграмм-канале "ХС". Там также отметили, на каком автомобиле бежали напавшие.
Правоохранители по факту нападения открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Опасного убийцу-рецидивиста, который 10 лет скрывался от Интерпола, нашли на днях в Харькове.
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