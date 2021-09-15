В центре города рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

В Днепре 15 сентября около 9:00 на просп. Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera.

Погибли два человека, которые были в салоне, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории", - говорят в полиции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация будет обновляться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева убили журналиста

Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят Gazeta.ua свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал.

В сети опубликовали первые фото ЧП. Видно, что легковушка была припаркована на тротуаре. После взрыва загорелась. Обломки разлетелись в разные стороны. Тело одного из погибших отбросило на несколько метров под многоэтажку.

Вблизи АЗС на ул. Черкасова в Кривом Роге на Днепропетровщине взорвался автомобиль "Волга". Пострадали 37-летний водитель и 59-летняя мать. Пострадавших госпитализировали с ожогами рук и ног второй степени.