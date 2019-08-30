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пятница, 30 августа 2019 14:12

В ботсаду Киева нашли труп с пулей в голове

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В ботсаду Киева нашли труп с пулей в голове
Предварительная причина смерти - самоубийство. Фото: https://www.obozrevatel.com

30 августа, на территории столичного Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве обнаружили труп.

Как сообщил источник, у мужчины было огнестрельное ранение в голову, пишет "Обореватель".

"Пистолет лежал рядом. Причины происшествия пока неизвестны", - отметил инсайдер.

В пресс-службе Национальной полиции Киева данный случай подтвердили.

"Предварительная причина смерти - самоубийство. На месте работают правоохранители", - сообщили в ведомстве.

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20 августа в одном из домов по ул. Бастионной в Киеве нашли мумифицированный труп 69-летней женщины. Предварительно, она умерла еще зимой.

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Дата
30
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