В "Борисполе" в самолете искали взрывчатку

Фото: Национальная полиция

8 июня в аэропорту "Борисполь" проверяли информацию о взрывчатке на борту самолета рейса "Тбилиси-Киев".

В 15:00 в дежурную часть Бориспольского районного управления полиции позвонил диспетчер аэропорта. Сказал, что неизвестный позвонил и сообщил о взрывчатке на борту самолета, сообщила полиция Киевской области.

Самолет сел в 15:09 и стал на стоянку. На борту находилось 119 пассажиров и 6 членов экипажа.

Кинологическая служба аэропорта с взрывотехнической службой ГУ полиции в Киевской области осмотрела самолет, пассажиров и их вещи. Запрещенных вещей или взрывчатки не нашли.

Аэропорт "Борисполь" свою работу не прекращал, продолжает работать в штатном режиме.

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Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Дублина в Краков, совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе на борту. Boeing 737 из 160 пассажирами приземлился в аэропорту Берлина 30 мая примерно в 20:00 по местному времени.