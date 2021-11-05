В "Борисполе" поймали украинца с "головой" Гитлера

Фото: Киевская таможня

В Киеве таможенники изъяли у пассажира 111 предметов времен Третьего рейха. С таким багажом мужчина направлялся в Рим через аэропорт "Борисполь".

Для прохождения таможенного контроля украинец избрал упрощенную систему "зеленый коридор". Этим показал, что не везет товаров, подлежащих письменному декларированию. Документов на право вывоза таких предметов тоже не было, сообщила пресс-служба Киевской таможни.

"Каски, ложки, вилки, консервный ключ, 80 монет из белого металла, пуговицы, газбак - емкость для хранения противогаза, фляги, бинокли, полулитровая масленка, костяные бусы с черепами, испанские кресты, военные авиационные часы Люфтваффе, скульптурная голова находились в чемодане нашего 53-летнего соотечественника", - говорится в сообщении.

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Практически на всех предметах изображена свастика или связанные с деятельностью нацистской Германии и Третьего рейха надписи.

"Лишь одна из выявленных наград - орден советского периода "Знак свиты". По словам гражданина, продажей этих предметов он планировал компенсировать стоимость билета в Рим", - добавили в сообщении.

На мужчину составили протокол за нарушение правил таможенного контроля. Старинные предметы изъяли. Их историческую ценность и стоимость эксперты установят со временем.

В ноябре прошлого года 50-летний мужчина и 43-летняя женщина возвращались в Украину из Турции с бриллиантами в нижнем белье. Четыре пакетика с драгоценными камнями весом 23,2 г были в надетых на женщине трусах. Такой же тайник использовал и мужчина. Он на себе прятал два zip-пакета с камнями весом 15,9 г.