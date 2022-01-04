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вторник, 04 января 2022 11:24

В "Борисполе" поймали иностранцев с чужими электронными визами

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В &quot;Борисполе&quot; поймали иностранцев с чужими электронными визами
Иностранцам запретили въезд в Украину. Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Борисполь" два гражданина Индии пытались попасть в Украину с чужими электронными визами.

Об этом сообщили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

"В ходе проверки документов внимание пограничников привлекли двое граждан Индии, которые прибыли из Дубая в Украину якобы с целью туризма. Установили, что электронные визы, предоставленные иностранцами, им не принадлежат", - говорится в сообщении.

Визы распечатали на их учредительные данные, но их оформили на других лиц.

Иностранцы признались, что е-визы разработал товарищ из Индии. Они также имели билеты в Сербию.

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Пограничники отказали им в пересечении границы и запретили иностранцам въезд на территорию Украины сроком на три года.

На Закарпатье нигериец пытался нелегально попасть в Словакию. Убегая от пограничников, мужчина прыгнул в холодную реку.

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