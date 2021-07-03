В больнице с инфицированными коронавирусом пропало электричество

Электроснабжение аварийно отключилось около 10:00 утра. Фото: ДСНС

Запорожскую больницу № 7 сегодня аварийно обесточили.

В заведении лечится 27 пациентов с коронавирусом, сообщает ДСНС.

Электроснабжение аварийно отключилось около 10:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина погиб, обесточив полгорода

Всего на данный момент было 77 больных. Спасатели срочно обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии для питания пищеблока с помощью электрогенератора.

Никто из-за инцидента не пострадал. В 15:00 еще продолжались работы по восстановлению электричества.

Ни один с больных на коронавирус в больнице не был на аппаратах искусственной вентиляции легких, для работы которых, прежде всего, требуется электричество.

В Киеве на бульв. Кольцова, 14-М горел супермаркет "Сильпо". Возгорание на площади 20 кв. м произошло 1 июля около 19:30.