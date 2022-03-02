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среда, 02 марта 2022 03:38

Спецтема: Напад Росії на Україну

В больницах Мариуполя находятся 128 раненых мирных жителей

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В больницах Мариуполя находятся 128 раненых мирных жителей
В Мариуполе оккупационные войска избивают по мирным жителям. Фото: скриншот с видео

В Мариуполе все больше раненых мирных жителей.

Об этом сообщил городской голова города Вадим Бойченко.

Днем город обстреляли ракетами и из "Градов". Враг бил по жилым домам. Врачи спасают людей круглосуточно.

"Сегодня днем ​​мы получили еще один циничный удар. Удар с боевых орудий, градов и удар прилетевшими к нам в жилые массивы ракетами. Снова обстрелян Левый берег и, к сожалению, был тяжелый обстрел кировского жилого массива. К сожалению, мы снова получаем плохие известия, количество раненого мирного населения с каждым днем ​​растет. Сегодня в наших больницах 128 человек. Наши врачи уже даже не идут домой. Они борются за жизнь мариупольцев. Врачи тоже наши герои", - говорит Бойченко.

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Утром коммунальщики восстанавливали в городе инфраструктуру. Уже есть свет, восстановили мобильную связь.

"Наши коммунальщики, работники компании ДТЭК героически вышли в поле. Под обстрелами пуль, снарядов они делали все, чтобы наш город мог жить и работать. Сегодня нам это удалось. В городе появился свет, возобновилась мобильная связь, насколько это возможно. Ночью мы пекли хлеб и сделали его втрое больше. 26 тонн хлеба появилось в наших магазинах. Сегодня мы работаем над тем, чтобы, насколько это возможно, была слаженная работа всех коммунальных служб. Они настоящие герои, которые не боятся выходить на улицу" , – подчеркнул он.

Бойченко добавил, что над миром в городе круглые сутки работают украинские военные.

"Сегодня наши дорогие и уважаемые военные Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полка Азов также без сна и отдыха работают над тем, чтобы сохранить для будущего наш украинский Мариуполь. Мне нравится то настроение, которое есть у наших военных. В их глазах – мужество. В их сердце – злоба. Агрессия к тем, кто пришел на нашу землю и хочет забрать у нас будущее", - подытожил городской голова.

1 марта враг обстрелял район Кирова в Мариуполе ракетой "Точка У" с кассетной боевой частью, предназначенной для уничтожения живой силы.

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