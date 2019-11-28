В авто нашли двух людей: девушка умерла, мужчина - в больнице

В Коростышеве Житомирской области в автомобиле в гараже угорели 36-летний мужчина и 19-летняя девушка. Фото - dom.zhovta.ua

В городе Коростышев Житомирской области в автомобиле в гараже обнаружили мертвой 19-летнюю девушку. 36-летний мужчина был без сознания.

Двери в гараж были заперты изнутри, их открывали спасатели. Предварительно - причиной трагедии является отравление угарным угарным газом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Полицейские установили личности обоих: девушка и мужчина - местные жители. На момент их обнаружения они находились в автомобиле. Все обстоятельства указывают на отравление угарным газом, но сейчас эта информация проверяется", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

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