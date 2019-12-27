В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек - местные власти уточнили данные

Власти Казахстана сообщила уточнены данные по погибшим в катастрофе самолета. Фото: radiosvoboda.org

В Казахстане в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. Всего на борту находились 98 человек: 93 пассажира и пять членов экипажа.

Как сообщает "Радио Свобода", уточненные данные обнародовали министерства здравоохранения и внутренних дел Кахахстану. Ранее сообщалось о 100 человек на борту и 15 погибших.

Среди пассажиров было четверо иностранцев: двое граждан Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая. Все остальные - граждане Казахстана, сообщили в МВД Казахстана.

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По меньшей мере, 66 человек пострадали и были доставлены в больницы, из них 48 госпитализированы, 12 находятся в тяжелом состоянии.

В МВД Казахстана сообщили, что на месте катастрофы работают около тысячи человек и 70 единиц техники, а также 33 бригады скорой помощи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших во время аварии и пообещал, что все виновные будут строго наказаны. Также он объявил 28 декабря официально днем ​​траура в Казахстане.

В парке авиакомпании Bek Air - самолеты Fokker 100 производства Нидерландов. Власти Казахстана сообщила, что полеты лайнеров этого типа приостановлены. Также приостановлена ​​работа авиакомпании Bek Air.

Авария самолета произошла во время взлета. Борт, летевший из Алматы в Нур-Султан, вскоре после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с недостроенной двухэтажной постройкой, в которой тот момент никого не было, и рухнул в районе жилых домов возле села Гульдала. Самолет распался на три части.

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность: "Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Или это ошибка пилота или технические причины".