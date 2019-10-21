В авиакатастрофе на Полтавщине разбился экс-министр Кутовой

В вертолете, который разбился в селе Тарасенково Полтавской области, находился бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой. Он погиб.
Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Павел Розенко.
Кутовой был за штурвалом вертолета.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что жертвой авиакатастрофы стал один человек.
"У нас есть информация, что в салоне находился один человек. Он погиб. На земле никто не пострадал", - сказала пресс-секретарь ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.
Около 16:00 21 октября в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон-44". Летательный аппарат сгорел, пилот погиб. Вертолет направлялся из Киева.
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