В авиакатастрофе на Полтавщине разбился экс-министр Кутовой

Автор: agropolit.com Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины в 2016-2018 г. Также народным депутатом 7-го и 8-го созывов

В вертолете, который разбился в селе Тарасенково Полтавской области, находился бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой. Он погиб.

Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Павел Розенко.

Кутовой был за штурвалом вертолета.

Автор: ГСЧС

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что жертвой авиакатастрофы стал один человек.

"У нас есть информация, что в салоне находился один человек. Он погиб. На земле никто не пострадал", - сказала пресс-секретарь ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Около 16:00 21 октября в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон-44". Летательный аппарат сгорел, пилот погиб. Вертолет направлялся из Киева.