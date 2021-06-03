В аптеках вместо лекарств подсовывали наркотики

Полиция изъяла препараты в аптеках Харькова. Фото: gp.gov.ua

В Харькове правоохранители разоблачили деятельность сети аптек, которые незаконно сбывали наркотические препараты. У них изъяли 9 тыс. блистеров таблеток с запрещенным веществами.

"Слободская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Правоохранители провели обыски в шести аптеках, в ходе которых выявили финансово-хозяйственную документацию, деньги, а также лиц, которые пытались приобрести наркотические препараты.

Сейчас продолжаются следственные действия.

В Житомире разоблачили группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города. Присвоение, хранение и распространение запрещенных в свободном обороте средств осуществляли сотрудники медицинских учреждений, специализированных аптек и наркозависимые. Группу наркодельцов организовал врач.