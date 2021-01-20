В Африке погиб украинский офицер

Олександр Мулявко загинув під час виконання службових обов'язків в Конго. Фото: Facebook

В Конго трагически погиб украинский офицер Александр Мулявко.

Об этом сообщает пресс-служба 11-й Отдельной Бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.

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"Старший лейтенант Александр Игоревич Мулявко выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго", - сказано в сообщении.

В результате вражеских обстрелов вблизи Донецка погиб один украинский военнослужащий.