В Африке погиб украинский офицер

В Конго трагически погиб украинский офицер Александр Мулявко.
Об этом сообщает пресс-служба 11-й Отдельной Бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.
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"Старший лейтенант Александр Игоревич Мулявко выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго", - сказано в сообщении.
В результате вражеских обстрелов вблизи Донецка погиб один украинский военнослужащий.
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