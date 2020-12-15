В аэропорту разоблачили группу воров-грузчиков

В Херсонском аэропорту полицейские поймали "на горячем" воров-грузчиков.

К полицейским обращались люди, которые обнаруживали исчезновения своих вещей после перелета, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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Фото: hr.npu.gov.ua

"Начиная с июня этого года, в полицию стали поступать обращения о кражах от пассажиров, которые вылетали из аэропорта "Херсон". После перелета пострадавшие обнаруживали в чемоданах отсутствие мелких, но ценных вещей - смартфонов, планшетов, машинок для стрижки и т.д.", - сказано в сообщении.

По словам начальника Херсонского отдела полиции Александра Говоруна, оперативники проанализировали обращения пострадавших и выяснили, что все они направлялись самолетом в Турцию или в Киев.

"Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдений, установленных в аэропорту, но они не зафиксировали моментов краж. Тогда был разработан комплекс дополнительных оперативных мероприятий. При содействии службы авиационной безопасности аэропорта злоумышленников вычислили и разоблачили сразу после совершения очередной кражи. Ими оказалась бригада грузчиков. Как выяснилось, трое жителей села Чернобаевка в возрасте от 35 до 37 лет, похищали вещи пассажиров во время загрузки чемоданов на борт самолета. Похищенное прятали в карманах униформы, затем реализовывали на рынках или сдавали в ломбард. Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителей полицейские изъяли немало еще нереализованных вещей пострадавших ", - сообщил Александр Говорун.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Ворам грозит до 5 лет лишения свободы.

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