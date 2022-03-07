В аэропорту погибли девять человек

Фото: ГСЧС

В аэропорту Винницы из-под завалов достали шесть живых людей и девять тел погибших.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Шесть человек получили ранения.

Среди погибших пять гражданских и четверо военных.

Продолжаются поиски еще одного человека.

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На месте работают 143 спасателя и 23 единицы техники.

6 марта около 13:35 оккупанты атаковали аэропорт и военную часть в селе Гавришевка Винницкой области. Россияне выпустили восемь ракет. Возник пожар.