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пятница, 10 января 2020 15:52

В аэропорту "Борисполь" задержали пассажира, который матерился и угрожал

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В аэропорту &quot;Борисполь&quot; задержали пассажира, который матерился и угрожал
Мужчина вел себя неадекватно в режимной зоне. Фото: ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" задержали пассажира.

Пассажир из Ивано-Франковска, который прилетел из столицы Ирландии Дублина, вел себя неадекватно, сообщили в Государственной пограничной службе.

"После посадки рейса наш соотечественник вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. Ожидании оформления, он начал приставать к другим пассажирам и нарушать общественный порядок. Пограничники отдела" Борисполь "отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцирована его агрессивное поведение. Однако, находясь в режимной зоне, он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток его утихомирить, пограничники были вынуждены задержать декабря мадянина и привлечь к административной ответственности ", - говорится в сообщении.

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В аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске через государственную границу 36-летнему мужчине, который планировал лететь в Дубай, сообщили в Пресс-служба Администрации Государственной пограничной службы. Он был агрессивным и набросился на охранников границы. Составили протокол об административном правонарушении, дело направили в суд.

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