В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину с гранатой

Гранату нашли в багаже мужчины. Фото: Нацполиция

В аэропорту "Борисполь" у пассажира нашли гранату.

Боеприпас обнаружили у 36-летнего жителя Донецка, который собирался лететь в Египет. Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства инцидента.

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В Киеве на 3 года посадили мужчину, в автомобиле которого полиция обнаружила гранату. Мужчина заявил, что нашел взрывное устройство прямо на улице и решил забрать себе.