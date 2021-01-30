В 5-этажке рванул газ: первые подробности и кадры с места ЧП

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30-го января около 11.37 произошел взрыв в 5-этажном жилом доме на улице Матросова в Каменском Днепропетровской области.

Пострадали 30-летний житель квартиры, где был эпицентр, и его 17-летний сосед, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Вероятно произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома. Взрывом разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери. Разрушения несущих конструкций не обнаружено", - говорится в сообщении.

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Пострадавшего парня вынесли соседи. Мужчину - спасатели. Обеих забрали в больницу.

Подъезд отключен от газоснабжения. Причина взрыва устанавливается.

21 января прошло 7 месяцев от смертельного взрыва, который произошел в 10-этажке на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Рвануло в 6-м подъезде высотки около десяти утра. Обвалились 16 квартир с 4-го по 8-й этаж. Пять человек погибли, столько же оказались в больнице. Всего без жилья остались 125 человек из 40 квартир.