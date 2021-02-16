В 15 лет весила 9 кг: что ждет девушку, которую забрали у матери

В Днепропетровской области работники соцслужбы вместе с полицией забрали в больницу 15-летнюю Богдану, которую мать едва не заморила голодом. Больная ДЦП и синдром Дауна девушка весит 9 кг Фото: tsn.ua

15-летняя Богдана из Кривого Рога Днепропетровской области, которую работники соцслужбы забрали от матери, еще находится в больнице. Когда ребенка пришли забирать, она была истощена. В 15 лет девушка весит 9 кг. Ребенок спал на грязном матрасе без одеяла и подушки.

"11 февраля суд принял решение отобрать у женщины ребенка без лишения родительских прав", - сообщил Gazeta.ua начальник службы по делам детей исполкома Ингулецкого районного совета в Кривом Роге Сергей Совенко.

Известно, что Богдана болеет ДЦП и синдромом Дауна. В Кривом Роге есть специализированный детский дом-интернат, в котором находятся дети с такими диагнозами.

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"Мы мать уговаривали и рассказывали 1,5 месяца, чтобы она дала согласие, чтобы ребенка забрали в это заведение, - говорит Сергей Совенко. - Объясняли, что там она будет под присмотром и хорошо развиваться. Поскольку в доме не было надлежащих условий и нормального питания, ребенка вынуждены были забрать".

Вскоре по 15-летней Богдане примут решение о предоставлении ей правового статуса ребенка лишенного родительской опеки. Скорее всего она попадет в детский дом.

"Ребенок в таком состоянии, что ей будет трудно найти семью, которая бы согласилась взять ее под свою опеку, - говорит Сергей Совенко. - У нас в городе есть специализированное учреждение, поэтому вывозить ее в другой город не будут".

15-летняя Богдана проходит полное обследование. Судьбу девушки решат после 11 марта.

О том, что 15-летняя Богдана из Кривого Рога на Днепропетровщине живет в ненадлежащих условиях, работники социальных служб узнали от соседей 3 месяца назад. Когда девушку пришли забирать, она лишь кричала и плакала. В свои 15 лет ребенок весит 9 кг.