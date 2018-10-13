Уволили следователя ГПУ, который пьяным разъезжал по столице

Автор: Politeka В Киеве уволили следователя ГПУ Виталия Гузя, которого пьяным остановили полицеские

Старшего следователя управления ГПУ Виталия Гузя уволили с работы за пьяное вождение.

Такое решение дисциплинарной комиссии, пишет 368.media.

Гузь заявил, что никогда раньше не попадал в такие ситуации, поэтому не знал как действовать. В КДКП такую ​​"отговорку" признали весьма сомнительной, ведь прокурор мог все узнать у полицейских или посмотреть в своем мобильном телефоне.

Подольский райсуд Киева в апреле этого года признал прокурора виновным по ч.1 ст.130 КУоАП, но закрыл дело в связи с истечением срока давности. Генпрокурор Юрий Луценко обратился к дисциплинарной комиссии, требуя привлечь Гузя к ответственности за нарушение кодекса прокурорской этики.

Во время заседания сам следователь начал рассказывать, что все было совсем не так. Якобы полицейские не объявили ему причину остановки, не вошли и не вернули документы. Якобы они заставили его дуть в алкотестер, хотя могли отвезти на медицинское освидетельствование.

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Полицейские остановили прокурора в Киеве 28 декабря прошлого года. Мужчина в пьяном виде ехал за рулем BMW 750IL. Патрульные остановили водителя и предложили ему пройти тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,33 промилле. На Гузя составили протокол за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина занимался расследованием преступлений, совершенных преступными организациями.

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