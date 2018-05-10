Ювелир подменял золото на железо

Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт на 42-летнего ювелира, которого подозревают в хищении золота на сумму 500 тыс. грн на ювелирной фабрике. Фото - emavoronezh.ru

Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт на 42-летнего ювелира, подозреваемого в хищении золота на сумму 500 тыс. грн на ювелирной фабрике. Об этом сообщает и.о. руководителя прокуратуры Эдуард Новиков.

"Подозреваемый работал на фабрике мастером одного из участков. В течение досудебного расследования установлено, что летом 2017 мужчина присвоил более 780 граммов золота 585 пробы. Часть драгоценного металла он заменил другим металлом, который не представляет большой материальной ценности. Еще у части золота умышленно занизил пробу. Так он изменил его стоимость, чтобы заработать на разнице", - рассказал Новиков.

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Разоблачили подозреваемого во время инвентаризации.

Если суд признает ювелира виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ювелир не признает своей вины и не сотрудничает со следствием.

В квартире на улице Крыжановского в Белой Церкви произошел взрыв. В квартире находился 30-летний хозяин. Мужчина рассказал правоохранителям, что он мастер-ювелир и в ванной комнате делал химические вещества для очистки ювелирных изделий. Когда он включил свет в комнате, внезапно произошел взрыв.