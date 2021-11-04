"Ювелир" обобрал клиентов на четверть миллиона гривен

В Киеве задержан фальшивый ювелир. Фото: Нацполиция

В Киеве "ювелир" обманул клиентов на более, чем четверть миллиона гривен.

Люди приносили ему на ремонт дорогие украшения. Однако "мастер" изделия не возвращал, сообщили в Отделе коммуникации столичной полиции.

"Делка" начали разыскивать после того, как в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что на улице Семьи Сосниных сдала в ювелирную мастерскую украшения, однако теперь не может получить их назад, поскольку мастер не выходит на связь и не появляется на рабочем месте.

Мошенником оказался 40-летний иностранец. Его задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судья "приговорил" воров к чтению книг

Полицейские установили, что он обманул еще десять граждан. В результате "ювелир" завладел их имуществом на сумму 287 тыс. грн.

За совершенное вору грозит до трех лет лишения свободы.

В центре Киева женщина украла у иностранного дипломата 450 евро и 4 тыс. грн. Деньги были в кошельке мужчины, который воровка вытащила из его сумки. Воровкой оказалась уроженка Закарпатской области.