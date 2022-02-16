Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме

Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожье на территории дачного кооператива "Запорожсталь-1" загорелся частный дом. В огне заживо сгорели 29-летний мужчина с 7-летним сыном.

Трагедия произошла 15 февраля примерно в 18:00, сообщили в Службе чрезвычайных ситуаций области.

"Горел жилой дом на общей площади 50 кв. Во время тушения пожара обнаружили тела 7-летнего мальчика и 29-летнего хозяина дома. Мать ребенка вышла в магазин. Когда вернулась, то дом уже пылал", - рассказали спасатели.

Сложность гашения заключалась в том, что огонь охватил все здание, упала крыша. Огонь удалось потушить через полчаса.

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Погибшего мужчину звали Роман. С женой Юлией и сыном поселились в запущенном дачном доме около года назад. Семья жила бедно. Взрослые работали, а мальчик учился во втором классе.

В день трагедии мужчина вернулся с работы и лег отдохнуть. Женщина пошла в магазин. А спустя время ей позвонил сын и сказал, что дом горит, рассказалGazeta.ua Максим из правления кооператива.

"Загорелось на выходе у печки. Мальчик позвонил маме, успел сказать - "горим". Он просто не смог открыть дверь и выбраться. А Юля когда прибежала – здесь уже все было в огне", – рассказал мужчина.

Женщину в шоковом состоянии госпитализировали. Причины возгорания устанавливают эксперты. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

В Покровске Донецкой области в собственном доме сгорели двухлетняя девочка, ее 12-летний брат и их 34-летний отец. 41-летняя мать – в больнице. У нее ожоги лица, рук, дыхательных путей. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.