Ушли из дома и не вернулись: полиция ищет 3 сестер

Полиция разыскивает сестер Владлену, Софию, Александру Пташниковых. 2 сентября 2019-го они ушли из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись.
Приметы Владлены: на вид 16-17 лет, рост 155-165 см, волосы темные, длинные, глаза карие, худощавого телосложения.
Была одета в темную футболку с надписью синего цвета "Marengo", розовые шорты, босоножки серого цвета.
Приметы Софии: на вид 12-15 лет, рост 165 см, волосы темные, длинные, худощавого телосложения, глаза карие.
Одета в темно-синие шорты, темно-синюю футболку и темно-синие кроссовки.
Приметы Александры: на вид 12-15 лет, рост 165 см, длинные темные волосы, глаза карие, худощавого телосложения.
Была одета: темно-синие шорты, темно-синяя футболка и темно-синие кроссовки.
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Правоохранители просят сообщит любую информацию о местонахождении девушек в Суворовский отдел полиции Одессы или по телефонам: (048) 779-42-88; 779-49-70 или на спец линию "102".
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