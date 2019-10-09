Ушла под воду на глазах у подруги: подробности страшной гибели 9-летней девочки

Появились подробности страшной гибели 9-летней девочки в Марганце Днепропетровской области.
Ребенок утонул, пытаясь спасти мобильный телефон. Трагедия произошла на глазах у подруги, сообщает ТСН.
Девочка вместе с подругой гуляла по пешеходному мостику над рекой, когда вдруг упала вниз и исчезла под водой.
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По словам подруги, девочка держала в руке телефон, а когда тот вдруг выскользнул, пыталась его схватить.
Обстоятельства трагедии выясняет полиция. А спасатели призывают родителей внимательно следить за безопасностью детей.
Трагедия произошла 8 октября около 16:15. 9-летняя девочка упала с моста возле улицы Железной. Спасатели достали ребенка из воды без признаков жизни.
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