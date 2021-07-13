Ураганный ветер с ливнем налетел на Житомир

На Житомир вечером 12 июля обрушился ураганный ветер с ливнем.
Пострадал мужчина, на него упало дерево, сообщили в Житомирском горсовете.
Шквальный дождь подтопил улицы, а ветер повалял деревья, повредил линии электропередач, сломал опору.
Коммунальщики расчищают деревья и восстанавливают электроснабжение. Им помогают спасатели.
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Временно в городе не работает электротранспорт.
Из-за сильных дождей в западных областях Украины подтопило дома и хозяйственные постройки. В Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская. Прикарпатские чрезвычайники спасли 11 человек.
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