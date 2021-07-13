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вторник, 13 июля 2021 04:02

Ураганный ветер с ливнем налетел на Житомир

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На Житомир вечером 12 июля обрушился ураганный ветер с ливнем.

Пострадал мужчина, на него упало дерево, сообщили в Житомирском горсовете.

Автор: Житомирский городской совет
  В Житомире непогода повалила деревья и подтопила улицы
В Житомире непогода повалила деревья и подтопила улицы

Шквальный дождь подтопил улицы, а ветер повалял деревья, повредил линии электропередач, сломал опору.

Автор: Житомирский городской совет
  В Житомире непогода повалила деревья и подтопила улицы
В Житомире непогода повалила деревья и подтопила улицы

Коммунальщики расчищают деревья и восстанавливают электроснабжение. Им помогают спасатели.

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Автор: Житомирский городской совет
  В Житомире непогода повалила деревья и подтопила улицы
В Житомире непогода повалила деревья и подтопила улицы

Временно в городе не работает электротранспорт.

Из-за сильных дождей в западных областях Украины подтопило дома и хозяйственные постройки. В Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская. Прикарпатские чрезвычайники спасли 11 человек.

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