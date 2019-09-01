Ураган "Дориан" достиг скорости 298 км/час

Ураган "Дориан" достиг побережья Багамских островов.
Местные жители уже публикуют жуткие кадры стихии, которая только приблизилась к острову. Сила ветра заламывает дерева, улицы затоплены.
По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Кое-где стихия вызвала сильные разрушения. Дома подтоплены и разрушены. Машины опрокинуты и изуродованы.
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"Дориан" у берегов США достиг наивысшей - пятой категории. Предполагается, что ураган достигнет Флориды к вечеру понедельника, 2 сентября. "Ожидаются штормовые волны и сильные дожди, которые представляют угрозу для жизни людей", - предупредили метеорологи.
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