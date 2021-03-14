Упал самолет с военными: погибли четыре

Самолет разбился во время посадки у Алматы. Фото: Xinhua News Agency.

Четыре человека, находившихся на борту самолета Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана погибли в авиакатастрофе у Алматы. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Самолет АН-26 Комитета национальной безопасности на маршруте Нур-Султан - Алматы разбился при посадке, сообщает Казахская служба "Радио Свобода".

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"Выражаю свои соболезнования семьям и друзьям военнослужащих, погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Алматы. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. От моего имени началась работа по установлению причин катастрофы. Такие случаи не должны повториться", - написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

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