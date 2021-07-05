Умирала в машине. Затем тело выбросили: новые подробности гибели 17-летней студентки

17-летнюю Марию Бондаренко из села Бреусовка Полтавской области жестоко изнасиловали и бросили умирать. Фото: poltava365.com

Открылись новые подробности гибели 17-летней Марии Бондаренко из села Бреусовка Козельщинского района Полтавской области. Девушку жестоко изнасиловали, в том числе и в извращенной форме. На момент насилия она была девственницей.

В гости Марию пригласила подруга Наталья, с которой девушка жила в общежитии. Последняя со своим парнем 20-летним Станиславом захотели устроить застолье. Пригласили его брата Артема и друга Владислава, которого и подозревают в изнасиловании, пишет Оbozrevatel.

Молодежь выпивала пиво и водку. Когда алкоголь закончился, Мария вместе с Владиславом поехали в магазин. Через некоторое время девушка туда поехала уже с Артемом. Однако тот вернулся сам, потому что она якобы упала с велосипеда.

"Подросток заявил, что взял ее на руки и сначала отнес в магазин, но подумал, что ее увидят пьяной, решил отнести за здание поблизости. Потом отправился за братом и друзьями, чтобы они помогли. Они положили девушку на заднее сиденье автомобиля. Ребята посидели минут 10 в автомобиле, а затем Владислав отправил друга в дом. Сказал, что, мол, сам побудет с девушкой, которая якобы спала", - сказал собеседник в правоохранительных органах.

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Утром подростки нашли девушку в автомобиле уже мертвой. Компания хотела вызвать полицию, но Владислав заявил, что этого делать нельзя, так как у него был "секс с Машей". И пригрозил, что скажет полиции, что у других тоже был секс с девушкой, если они не избавятся от тела. После этого подростки вывезли тело Марии за село и там оставили. Впоследствии девушку нашел местный тракторист.

Адвокат потерпевших Виктор Маслюк рассказал, что правоохранители задержали 16-летнего Владислава и его 20-летнего друга, который якобы подстрекал парня к изнасилованию. Объявили о подозрении и 17-летний Наталье. Еще одного 15-летнего участника событий не удастся привлечь к ответственности, поскольку ему еще нет 16 лет, а статья об оставлении в опасности предусматривает ответственность с этого возраста.

Девушку нашли мертвой прохожие 30 апреля примерно в 11:00 на обочине дороги у Бреусовки Козельщинской территориальной общины. На место происшествия вызвали полицию, которая оперативно установила личность погибшей. В свидетельстве о смерти девушки судебно-медицинским экспертом Кременчугского бюро СМЭ указано, что она умерла в результате отравления алкоголем, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. Следователи установили, что накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего мужчины. Вместе они выпивали. Позже установили, что девушку изнасиловали. Подозреваемый - 15-летний, его задержали. Дело расследуют как умышленное убийство, изнасилование несовершеннолетней и оставление в опасности.