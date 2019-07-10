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среда, 10 июля 2019 23:06

Умерла женщина, которую поджег любимый

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Умерла женщина, которую поджег любимый
Анастасию Ковалеву поджег жених. Фото: Вголос

Умерла 22-летняя Анастасия Ковалева, которую 2 июля облил бензином и поджег любимый.

У девушки не выдержало сердце, сообщил в Facebook юрист Иван Минченко,

Девушка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ее ввели в медикаментозный сон, чтобы облегчить боль. У Анастасии на 90% обгорели туловище, голова, руки и ноги.

Врачи давали ей сутки на выживание, она продержалась неделю.

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Анастасию Ковалеву 2 июля облил бензином и поджег жених 28-летний Виталий Чайковский.

У Виталия Чайковского обгорели кисти рук. После осмотра врачей он был задержан.

4 июля Хортицкий районный суд Запорожья арестовал мужчину на 60 суток без права на залог. В суде плакал, просил прощения. Вину отрицал. Говорил, это был несчастный случай.

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Комментарии

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Дата
11
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