Умерла женщина, которую избили и бросили раздетую на обочине подруги

В Донецкой области 3 подруги жестоко избили женщину. А чтобы отвести от себя подозрение - оставили ее раздетую на обочине. Фото: npu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области умерла 43-летняя женщина, которую избили подруги 15, 21 и 24 лет. А затем, чтобы отвести от себя подозрение, вытащили пострадавшую из дома и оставили ее раздетую на обочине.

Женщину на дороге нашли без сознания. Имела многочисленные травмы. За ее жизнь медики боролись несколько дней, но тщетно. Об этом пишет 0629 со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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Подозреваемые находятся в изоляторе. Их будут судить за нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть.

Подругам грозит до 10 лет тюрьмы.

В Мариуполе Донецкой области 3 подруги 15, 21 и 24 лет жестоко избили 43-летнюю женщину 24 марта. А потом оставили ее раздетую на обочине. После сообщили медикам об обнаружении бездомной на дороге. Рассказ была спланирован и почти не вызывал сомнений, если бы не опыт оперативников, которые сразу заподозрили ложность в словах "свидетелей"