"Умерла в жестоких муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории

В Черногории украинскую миллионершу Анастасию Лашманову убил любовник Арсений Станович. Поводом стала ревность, по предварительным данным. Фото: focus.ua

В Черногории 2,5 года продолжаются суды по делу об убийстве украинки Анастасии Лашмановой. Подозреваемый - ее парень Арсений Станович.

14 декабря должно было состояться очередное заседание, но его отложили из-за неявки защитника обвиняемого - Зорана Пиперовича, сообщает местное издание Vijesti.me.

В обвинительном заключении отмечается, что Станович утром 11 мая 2018 года в пригороде Котора - поселке Доброта - в арендованной квартире напал на Лашманову. Он нанес ей 16 колото-резаных ударов ножом и не менее 10 ударов тупым тяжелым предметом в область головы и тела. В результате чего пострадавшая скончалась в жестоких муках.

Судебный процесс должен продолжиться 8 февраля 2021 года.

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Адвокат подозреваемого Зоран Пиперович предложил сегодня суд допросить его мать, пишет сербское издание Telegraf.rs. Многие считают, что она много расскажет о поведении Арсения в дни до преступления и после него, когда он вскоре решил бежать из Черногорию. Свидетели рассказали, что Арсений был близок со своей матерью и часто разговаривал с ней обо всем. Поэтому ожидается, что она сможет "заполнить многочисленные пробелы" в их отношениях, а также в разрыве, о котором до сих пор не знал ни один из свидетелей.

Адвокат также предложил провести психиатрическую экспертизу Становича, чтобы группа врачей могла определить его психическое состояние. Также предлагалось допросить бывшего парня Анастасии - Стевана Баничевича, который встречался с украинкой до Арсения. Защита также просит заслушать бывших тренеров Становича и коллег по клубу водному поло, где он раньше играл.

Тогда 22-летнего Арсения Становича, подозреваемого в убийстве, нашли в Албании, где он скрывался больше месяца. Оттуда экстрадировали. Мужчина скрывался в албанской Тиране. Вместе с ним во время экстрадиции был его отец, Зоран Станович, бывший начальник пограничной полиции в аэропорту Тиват. Подозреваемому грозит до 40 лет лишения свободы. Станович-старший утверждал, что не контактировал с сыном и не знал, где он. 30-летняя Анастасия Лашманова была директором группы Si Trade и Mimoza, которая около пяти лет назад купила отель Tivat Mimoza. Была владельцем гостиничного комплекса Perla, трех ресторанов в Porto Montenegro и салона красоты в Будве. Ее состояние оценивалось в 105 млн евро.