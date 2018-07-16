Умерла, потому что не хотела есть: отец забил 4-летнюю дочь

В одном из сел Белопольского района Сумской 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Ребенок умер. Фото - Новости Нежина

В одном из сел Белопольского района Сумской области 28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, через некоторое время ребенок умер. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации полиции области Эльвира Биганова.

"О том, что в семье местных жителей умер ребенок, еще до приезда "скорой" в полицию сообщили сами медики. Прибывшие по вызову полицейские увидели на диване малолетнюю девочку без признаков жизни. Внимание правоохранителей привлекли синяки на ее лице. Рядом были родители. На вопрос правоохранителей, мужчина объяснил, что девочке вечером стало плохо и он положил ее спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати - увидел дочь уже мертвой", - рассказала Биганова.

У правоохранителей возникли сомнения относительно рассказов родителей.

"У нас возникли определенные подозрения относительно искренности в своих показаниях как матери, так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы, и через час они сознались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Повод, по которому избили, шокирует: били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила свою руку к "воспитанию". А дальше ребенка действительно положили спать, и пошли по делам", - рассказывает Андрей Анисимов, начальник Белопольского отдела полиции,

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Эксперты, которые осматривали девочку, говорят: умерла, захлебнувшись рвотными массами. Возможно ей было плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

Установлено, что кроме умершего ребенка семья имеет еще двоих: старшую девочку и мальчика. В свое время все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны неудовлетворительными. И только в мае этого года двух девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой.

По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство. Мужчине объявлено о подозрении и он находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В городе Белая Церковь Киевской области мужчина убил 2-летнюю дочь, потому что его раздражал плач ребенка.