Умер водитель маршрутки, которого ударил сын пассажирки

В Ровно умер 56-летний водитель маршрутки, которого ударил сын пассажирки.
Подозреваемый Игорь Лукьянчук заявил, что водитель ругался и не соблюдал маршрут. В полиции расследуют убийство по неосторожности, сообщает "Суспільне".
Инцидент произошел 7 июня на конечной остановке 47-го маршрута.
"Мужчина случайно встретил водителя и спросил его, почему он накануне отказал в остановке его матери. Тот не ответил и применил нецензурную брань. Житель Большой Омельяны разозлился и ударил водителя в лицо", - рассказывала пресс-офицер Нацполиции области Юлия Мозоль.
Водитель упал на асфальт и потерял сознание. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.
Лукьянчук говорил, что не хотел наносить водителю травм. Требовал объяснений. Когда тот отреагировал агрессивно - толкнул мужчину.
21 июня водитель, не приходя в сознание, умер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
Полицейские открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
В селе Белая Криница на Ровенщине избили 56-летнего водителя маршрутного такси №47. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа он в больнице.
Подозреваемого установили. Это 26-летний житель села Большая Омельяна, сын недовольной пассажирки маршрутки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Комментарии