Умер водитель маршрутки, которого ударил сын пассажирки

Мужчине, который ударил водителя, грозит тюрьма. Фото: "Суспільне"

В Ровно умер 56-летний водитель маршрутки, которого ударил сын пассажирки.

Подозреваемый Игорь Лукьянчук заявил, что водитель ругался и не соблюдал маршрут. В полиции расследуют убийство по неосторожности, сообщает "Суспільне".

Инцидент произошел 7 июня на конечной остановке 47-го маршрута.

"Мужчина случайно встретил водителя и спросил его, почему он накануне отказал в остановке его матери. Тот не ответил и применил нецензурную брань. Житель Большой Омельяны разозлился и ударил водителя в лицо", - рассказывала пресс-офицер Нацполиции области Юлия Мозоль.

Водитель упал на асфальт и потерял сознание. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

Лукьянчук говорил, что не хотел наносить водителю травм. Требовал объяснений. Когда тот отреагировал агрессивно - толкнул мужчину.

21 июня водитель, не приходя в сознание, умер.

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Полицейские открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В селе Белая Криница на Ровенщине избили 56-летнего водителя маршрутного такси №47. С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа он в больнице. Подозреваемого установили. Это 26-летний житель села Большая Омельяна, сын недовольной пассажирки маршрутки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.